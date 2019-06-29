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Yaramazlara biraz batar!

Mera yangınına ceketini alan müdahale etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, mera alanında çıkan yangına, vatandaşlar ceketleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Fotoğraf: DHA

Yangın, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi kırsalında bulunan mera alanında çıktı. Yangını fark eden çobanlar, telefonla durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Bu sırada bölgede yaşayan besiciler ile vatandaşlar da ceketleri ile alevlere engel olmak için çaba sarf etti. Diyarbakır’dan gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri binlerce dönüm alanda etkili olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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