Mera kavgasında silahlar patladı: İki kardeş öldürüldü

Afyonkarahisar’da, iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada, Abdurrahman Kavun (55) ve ağabeyi Musa Kavun (58) tabancayla vurularak öldürüldü.
Afyonkarahisar merkez Gözsözlü köyü Akpınar mevkisinde, dün akşam iki ailenin bireyleri arasında mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar, bu sabah karşılaşınca yeniden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle taraflardan D.T. tabancayla ateş açtı. Abdurrahman Kavun ve ağabeyi Musa Kavun olay yerinden yaşamını yitirdi.
D.T. kaçtı; olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, kavgaya karışan R.T. ve S.T. kardeşleri gözaltına alırken, firari D.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.