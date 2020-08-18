Mera anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden tarafları jandarma ayırdıktan iki saat sonra bir çoban ölü bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir çoban ölü bulundu.
AA’nın haberine göre Tutak ile Güllüce köylüleri arasında önceki gün mera anlaşmazlığından çıkan taşlı sopalı kavganın ardından önlem alan jandarma ve komando birlikleri, iki tarafın Güllüce’de tekrar karşı karşıya geleceği yönünde ihbar aldı.
Bölgeye giden güvenlik güçleri, iki tarafı dağıtarak aralarında çıkması muhtemel yeni bir kavgayı önledi.
İki saat sonra Güllüce köyüne 3 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bir kişinin ölü bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, cansız bedenin cesedin çoban Burhan Kılıç’a ait olduğunu belirledi.
Kılıç’ın cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çobanın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Kılıç’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.