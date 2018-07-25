Menzil Cemaati’ni eleştirdi, karşısında komiseri buldu: Azrail’in olur canını alırım

Sosyal medya hesabından Menzil Cemaati’ni eleştiren bir video paylaşan Nuri Başkapan adlı yurttaş, Sivas’ta görevli Ahmet Aker adlı bir komiser tarafından ölümle tehdit edildi. Komiser Aker, Menzil Cemaati’ni eleştiren yurttaşa “Azrail’in olur canını alırım” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Nuri Başkapan adlı yurttaş, sosyal medya hesabında Mencil Cemaati’ni eleştiren bir video paylaştı. Paylaşımında, Menzil’e yakınlığıyla bilinen Semerkand Yayınevi’nin yayınladığı kitaplarda ‘Allah’a şirk koşulduğunu’ ve ‘İslam’la bağdaşmayacak ifadeler yer aldığını’ savunan Başkapan’a yanıt Sivas’ın Kangal ilçesinde görevli bir komiserden geldi.

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Sivas’ta görevli komiser Ahmet Aker, Başkapan’ı ölümle tehdit etti: “Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin Azrail’in olur canını alırım.”

Komiser tarafından tehdit edilen Başkapan, “Beyni yıkanmış müridlerin acizliğini anlarız da devletin memurunun düştüğü bu acziyet… Devletim adına çok üzücü” diye yanıt verdi.

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Komiser Aker, Başkapan’ın yorumuna bu defa da “G.tün yiyorsa buluş benimle sana acizliği göstereyim. Adresini ver. Bu gün ki durumu fırsat bilip tarikat ve cemaatlere saldıranların hiç birinde iyi niyet aramam. Kimin ne maksadı varsa ortaya çıkarmasını da gereğini yapmasını da bilirim” diye karşılık verdi.

Başkapan, tehditler üzerine Aker hakkında Sivas başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.