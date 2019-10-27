Mensur Akgün: Uzlaşma olursa PYD Suriye’nin iç işi olacak

Türkiye ABD ve Rusya Federasyonu üstünde baskı kurarak PYD/PKK’nın sınırlarının en az 30 kilometre ötesine çekilmesini sağladı. Rusya’nın garantilediği çekilme büyük olasılıkla 29 Ekim saat 18.00 itibarıyla tamamlanacak.

Bir gün sonra da Güvenlik Konseyi’nin 2015’de aldığı 2254 sayılı kararını yerine getirmek, yani Suriye sorununa kalıcı çözüm üretmek için üyelerinin bir kısmı Türkiye’nin rızasıyla belirlenen Anayasa Komisyonu Cenevre’de toplanacak. 50’si rejimi, 50’lisi muhalefeti, 50’si de sivil toplumu temsil eden Komisyon içlerinden belirlenen 45 kişinin yazacağı taslağı onaylayacak.

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Komisyonun işi hiç kolay değil. Belki de hiç bitmeyecek bir teşebbüsten söz ediyoruz. Ancak biterse, uzlaşma sağlanırsa ABD Suriye’den çıkmak zorunda kalacak, PYD Suriye’nin iç işi olacak.

Mensur Akgün’ün yazısı