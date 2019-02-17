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Yaramazlara biraz batar!

Mensur Akgün: Türkiye’nin yönetmesi zor bir beka sorunu bulunmamaktadır

Tüm bunlar gerçekleşmeden de Türkiye’nin yönetmesi zor bir beka sorunu bulunmamaktadır. ABD, Rusya, İran ve tehdit oluşturabilecek pek çok ülkeyle ilişkiler sürdürülebilir düzeye gelmiştir. Ankara en çok zarar görebileceğimiz Suriye sorununun seyri üstünde hem zeminde, hem de masada etkili bir aktördür. Önemli bir toprak parçasının kontrolünü fiilen elinde tutmakta, bu ülkeden kaynaklanabilecek tehditlere karşı rejimle ilişkilerinin normalleşmesi opsiyonu da dahil olmak üzere tedbirler almaktadır.

Ayrıca Türkiye güçlüdür de. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen askeri açıdan da güçlüdür, elinde kullanabileceği göç gibi, boğazlar gibi kozları da vardır. Pazarlık söz konusu olduğunda bu kozları ve diğerlerini kullanmaktadır.

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