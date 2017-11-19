Mensur Akgün: Türkiye’nin NATO’dan ayrılması Fransa’nınkine benzemez

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Türkiye’nin İttifaktan kopuşu Soğuk Savaş sırasında Fransa ya da Yunanistan’ın askeri kanadından ayrılmasına benzemez. NATO, AB’nin Brexit ile yaşadığı krizden çok daha ciddi bir kriz yaşar. Sürekli genişleme mantığı üstüne kurgulanmış olan İttifak Türkiye’nin taraf değiştirmesiyle, Rusya ve belki de Çin’le birlikte hareket etmesiyle herşeyini yeniden düşünmek ve tüm stratejisini yeniden belirlemek zorunda kalır.

Türkiye için de üyesi, daha doğrusu parçası olduğu ittifaktan kopmak zordur. Böylesi bir kopuş bütün güvenlik doktrinini, hatta askeri envanterini yeniden gözden geçirmesini gerekli kılacaktır. Ekonomisi sarsıntı geçirecektir. Ayrıca içinde olduğu zaman yaşadığı ama yönetebildiği sorunlar bu sefer karşısına birer hayati meydan okuma olarak çıkacak, Türkiye NATO tarafından hasım ülke olarak görülecek ve tanımlanacaktır.

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Mensur Akgün’ün yazısı