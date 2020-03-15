Mensur Akgün: Ekonominin durmaması, turizmin canlanması, eğitimin aksamaması için çözümler üretilmesi gerekecek

İlk etapta sağlık sistemi üstüne binebilecek yükün ağırlığı azaltıldı, daha az insan kaybı olması için tedbirler alındı. Doğru ve yerinde bilgilendirmeyle toplumsal karmaşa çıkması önlendi. Bilimsel Kurul güven aşıladı. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler ve tabii ki diğer kuruluşlar süreci en iyi ve sanıyorum kriz yönetimi kuramına en uygun şekilde yönetti.

Şimdi sırada türev sorunlar var. Ekonominin durmaması, turizmin canlanması, eğitimin aksamaması için çözümler üretilmesi gerekecek. Ve umarım krizin yönetimi başladığı gibi sürecek, daha da önemlisi başka alanlardaki sorunlarımızın yönetimi için emsal oluşturacak. Güven erozyonu yaşanmayacak. Krizden çıkış fırsata dönüştürülecek. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu dileğiyle…

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Mensur Akgün’ün yazısı