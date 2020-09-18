Menenjit tanısı geç konduğu için beyninde hasar oluşan çocuğun ailesine 221 milyon lira ödenecek

İrlanda’nın Cork kentinde yaşayan, doğduğu hastane menenjit tanısı koymakta geç kaldığı için beyninde hasar oluşan sekiz yaşındaki çocuğun ailesine 22.5 milyon sterlin (221.15 milyon lira) ödenecek. Dava açan aile ve hastane yönetimi anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: BBC

1 Ağustos 2012’de doğan ve belirti göstren Calum English’in anne-babası, “Bir iki günlükken bir şeylerin yolunda olmadığını anladık. Menenjit olduğunu anlamadılar. İşe yaramayan ilaçlar verdiler. Tanı konduğunda ise çok geçti ve beyninde hasar oluştu” diyerek hukuki mücadele başlattı.

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Önce sorumluluk kabul etmeyen Cork Üniversitesi Doğum Hastanesi salı günü bir açıklama yayımlayarak aileden özür diledi ve geç tanı konduğunu kabul etti.

Tarafların 22.5 milyon sterline anlaşması sonrasında mahkemenin hakimi şunları söyledi: “İyi bir anlaşma oldu. Bu, kimseye bir ödül değil. Sekiz yaşındaki Calum’un hayatını mümkün olduğu kadar konforlu yaşamasına katkı sunacağını umuyorum. Bakımı için çok para gerekli olduğunu biliyorum. Aileye bundan sonraki hayatlarında kolaylıklar diliyorum.”

Çocuğun annesi Linda Spillane mahkeme çıkışında oğlunun yaşadığı zorluklara rağmen güleryüzlü ve sosyal bir çocuk olduğunu, terapistlere elinden gelen desteği verdiğini söyledi.

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Alacakları parayla onun mümkün olan en iyi terapiyi görmesine gayret edeceklerini, en iyi şekilde bakacaklarını söyleyen Spillane, hükümete ise sağlık sisteminde reform çağrısı yaptı.