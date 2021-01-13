Menemen’de, kura çekimi sonucunda AKP’nin adayı Pehlivan başkan vekili oldu

İzmir’in Menemen ilçesinin belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu başkan vekili olarak AKP’nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmir Valiliği tarafından vekil olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisi’ni ikinci kez olağanüstü topladı.

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CHP’den toplantıya sadece başkan vekili adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AKP ve MHP’li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan başkan vekilliği için kura çekimine geçildi. AKP’nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP’nin adayı Karakurt’un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu.

Vali Yardımcısı Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Aydın Pehlivan başkan vekili oldu.

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Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un ‘zimmet ve irtikap’ suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine yapılan kura çekiminde belediye başkan vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AKP’nin adayı Aydın Pehlivan’ın seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine İzmir 2’nci İdare Mahkemesi, kura çekiminin yürütmesini durdurmuştu.



Belediye meclisinin 4 Ocak’ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamış, 7 Ocak’taki meclis toplantısında da CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla kura çekimi gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için başkan vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmişti.