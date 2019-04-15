Menemen savcısından Libya açıklarında operasyon: 5 ton esrar bulundu

İzmir merkezli olarak emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince Libya açıklarında uluslararası sularda düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken 5 ton esrar bulundu.

Temsili fotoğraf

Menemen başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye’ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık dört ay süren takip sonrası uyuşturucu kaçakçılarının kimlik ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içerisinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan ‘Pervinoğulları’ adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye’ye doğru geldiği bilgisi alındı.

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Bu gelişme üzerine polis, jandarma ve sahil güvenlik koordinasyonunda Libya açıklarındaki gemiye ‘Birlik‘ adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, ‘cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından’ denilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar bulundu. Gemi, savaş gemilerinin eşliğinde İzmir’e getirilmek üzere hareket ettirildi.

İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. dahil 15 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu: “Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha.”

