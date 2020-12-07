Menemen belediyesine yönelik soruşturma: Aksoy ve 10 kişinin tutukluluğuna itiraz reddedildi

İzmir’in Menemen ilçesinin belediyesine yönelik düzenlenen ‘zimmet ve irtikap’ operasyonunda tutuklanan eski başkan Serdar Aksoy ve 10 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir’e gönderilen üç milletvekili hakkında rapor hazırlamıştı.
CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Aksoy ve yardımcıları dahil 27 kişi 20 Kasım’da, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Aksoy ve 11 isim 24 Kasım’da tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım’da, Aksoy’un geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan 11 kişinin avukatları karara itiraz etti.
Başvuruyu ele alan Karşıyaka Sulh Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.