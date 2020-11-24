Menemen Belediye Başkanı Aksoy tutuklandı

İzmir’in Menemen Belediyesi’ndeki ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir’e gönderilen üç milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

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CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Aksoy ve yardımcıları dahil 27 kişi geçen cuma günü (20 Kasım) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 zanlıdan dördü serbest bırakılmış, 23’ü ise dün Menemen Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu: “Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen’imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim.”

Adliyeye sevk edilenlerden üçü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Diğer 20 zanlı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dün akşam başlayan duruşma bugün öğle saatlerine kadar devam etti.

Aksoy ile birlikte adliyeye sevk edilen isimler arasındaki 10 kişi daha tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında belediye başkan yardımcıları da var.

Yedi kişi adli kontrol şartıyla ikisi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.