‘Mendil satan çocuk’ videosu kurgu çıktı, soruşturma başlatıldı

İstanbul’da dokuz yaşındaki çocukla YouTube kanalı için mizansen video çeken Fariz B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Fariz B. isimli kişi, 6 Ocak’ta 523 bin abonesi olan YouTube kanalında ‘Mendilci çocuğun bir günlüğüne hayatını değiştirmek’ başlıklı bir video yayınladı.

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Videoda, Fariz B. mendil sattığını söylediği çocuktan “Karnım aç” diyerek para talep ediyor, çocuk da ‘duruma üzülüp’ para veriyor. YouTuber, bir hafta sonra da çocuğa yeni elbiseler alıp onu oyun parkına götürüyor.

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, dün çocuk ve ailesiyle görüşmesinin ardından, videonun kurgu olduğunu söyledi.

Kaymakam, çocuğun ailesinin salgın nedeniyle işsiz kaldığı yorumunun çıkarıldığını, dokuz yaşındaki M.B.K’nın da bu nedenle mendil ve su sattığına dair algı oluşturulduğunu ifade etti.

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“Bu noktada işin doğrusu hepimiz üzüldük. Çünkü bu yaştaki bir çocuğun sadece bu amaçla kullanılması da doğru değil” diyen Eldivan, ailenin kendisinin ziyaret ettiği restoranı işlettiğini, maddi durumlarının kötü olmadığını söyledi.

Anne de yalanladı

AA’nın haberine göre anne S.K., görüntülerin tamamen mizansen olduğunu, çocuğunun sokakta mendil satacak kadar durumlarının kötü olmadığını dile getirdi.

Fariz B.’nin oğlunun arkadaşı olduğunu dile getiren S.K., şöyle devam etti: “Geldiler, oğlumla video çekmek istediklerini söylediler. Biz aslında oğlumun arkadaşına söyledik, ‘Eğlenceli bir videoda oğlumu da çekersin’ diye. ‘Tamam’ dedi. Aynı gün geldi, oğlumu dükkana getirdik, sonra da tanımadığım Fariz geldi. Ondan sonra gönderdik ancak videonun içeriği hakkında hiçbir bilgim yok. Geldiğinde oğluma ne videosu çektin diye sordum.”

M.B.K., olayın tamamen kurgu olduğunu, Youtuber’ın yönlendirmesiyle eğlence amaçlı çektiklerini ancak işin bu boyuta varacağını tahmin edemediğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy başsavcılığı, videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi.