Menderes’teki yangınla ilgili bir kişi gözaltında; iki bölgede sabotaj şüphesi

İzmir’in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Çile Mahallesi yakınlarında dün 13.24’te başlayan yangınla ilgili soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi.

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E.Y. ile bir arkadaşının piknik amaçlı ateş yaktıktan sonra büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı, ateşi kontrol edemeyince bölgeden araçla uzaklaştıkları yönündeki tespitlerin ardından zanlı gözaltına alındı.

E.Y’nin jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Dün Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına iki uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili şöyle konuştu: “Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var.”

Çatalca ve Kemalpaşa’daki yangınlarla ilgili soruşturma

Pakdemirli, “Maalesef dün Çatalca’da ve yakın zamanda Kemalpaşa’da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda.”