Bakan, Menderes’in idam animasyonu için ‘hata’ dedi: İnceleme başlattık

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde (dün) eski başbakan Adnan Menderes’in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Bakan Ziya Selçuk, “Bu gözden kaçan bir hata” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bir haftada üç kanal kurup içeriklerini hazırlamak için çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini, güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirten Selçuk şöyle devam etmişti: “Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz.”

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Selçuk’un talimatıyla animasyonun hazırlanması ve yayınlanmasından sorumlu olan görevliler hakkında inceleme başlatıldı.

Özel bir kanalın yayınına katılan Selçuk, konuya ‘Ziya öğretmen’ olarak pedagojik yönden baktığını söyleyip k şu ifadeleri kullandı: “Bu mesele, bizim o günkü konumuzla yani dersle ilgili de değil. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağıyla ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller ya da öğrencilere yararlı olabilecek sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Bu içerikler konulurken tabii süre çok dar olduğu için bütün ekip gece yarılarına kadar çalışıyoruz. O arada isimlendirmede bir hata olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı şunu ister mi; dünya çapında bir proje yapıyor, bir hafta, 10 günde dünyada bir iki ülkede yapılabilen bir proje yapıyor ve bu projeyi kötülemek için kendi kendimize bir zarar vermeyi herhalde istemeyiz. Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık zaten.”

‘Yanlışlıkla başka içerik konmuş’

Selçuk, hatanın nereden kaynaklandığına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: “Benim kişisel olarak tek tek haftalarca izlemem mümkün değil. ‘Bakan niye bakmadı’ sorusunun yanıtı olarak söylüyorum. Ama çerçeve olarak neyi nasıl yapacağız ile ilgili arkadaşlarımız yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan çalışma sırasında bir içerik yerine yanlışlıkla başka bir içerik konuluyor. Bizim ekiplerimiz kontrollü olarak bu içeriklere bakıyor ve bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Bunu projenin tamamını kötüleyecek şekilde ele almak doğru değil.”

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‘Okullarla ilgii karar somut göstergelere bağlı’

Milli Eğitim Bakanı, okulların ne zaman açılacağına ilişkin sorusunu söyle yanıtladı: “Yarın sağlık bakanımız ve Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. O toplantı sonucunda zaten bir değerlendirme yapılır… Bizim kişisel görüşümüzle, ‘Açalım’ ya da ‘Açmayalım’ diyeceğimiz bir şey değil. Somut göstergelere bakacağız ve karar vereceğiz.”