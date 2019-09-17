Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 58’inci yıldönümünde anıldı

Eski başbakan Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 58’inci yıldönümünde İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.

Fotoğraflar: İBB

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Menderes’in gelini Ümran Menderes ve vatandaşlar katıldı.

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Önce Kur’an-ı Kerim, sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şu mesajı okundu: “Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamımızdır.”

Soylu ise şunları söyledi:

“Biz bu acı yıldönümünü, burada yatan üç memleket evladının şehit edilişini, tam 58 yıldır yad ediyoruz. Önceleri bu kadar yakın değildik. Mezarlarını bile bu milletten kaçırdılar ki, başlarında Fatiha okunmasın, Allah razı olsun rahmetli Özal bizleri, yani demokrasinin öğretmenleri ile öğrencilerini bu anıt mezarda dahi olsa yeniden buluşturdu…

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Yıllarca 27 Mayıs bu cennet vatanda hürriyet ve anayasa bayramı diye kutlandı. Yani, bir darbe günü. Haliyle, kimse ders alma gereği duymadı ve neticede arkasından başka darbeler, darbe girişimlerini, darbe teşebbüslerini getirdi.”

Konuşmaların ardından anıt mezara karanfil bırakıldı. İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin” diyen Ümran Menderes, onunla bir süre sohbet etti.