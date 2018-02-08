Menbiç’te poz veren ABD’li general: Vurursanız, agresif karşılık veririz

IŞİD’e ABD öncülüğünde kurulan koalisyon görev gücünün en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk, Türkiye’nin operasyon düzenleme sinyali verdiği Menbiç’e giderek basına şöyle konuştu: “Bizi vurursanız agresif şekilde karşılık veririz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salı günü AKP grup toplantısında Suriye’de YPG’nin kontrolünde bulunan Menbiç’teki ABD askerlerinin varlığına işaret ederek “Hadi çıkın. Menbiç’e geleceğiz” mesajını vermişti.

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Mevzide poz verdi

Erdoğan’ın mesajının ardından ABD’li üst düzey iki komutan Menbiç’i ziyaret etti. Suriye’de operasyon yapan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk ve koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, ABD basınını yanlarına alarak Menbiç’teki ABD askerleri ve Fırat Kalkanı güçlerinin karşısındaki YPG mevzilerini denetleyip basına poz verdi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk’ın Twitter’da ziyareti duyurdu.

‘Rolümüz YPG’yi desteklemek’

Associated Press ajansının haberine göre, ABD’nin buradaki askeri varlığının gerginliği azaltma amaçlı olduğunu belirten Funk şöyle dedi: “Kimse yapamazken onlar Rakka’yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı. Biz IŞİD’in kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz. Şu anda askeri rol açık şekilde tanımlandı ve bu da şu anda DSG’yi desteklemek.”

‘Benim işim savaşmak’

Funk, ‘Türkiye’nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine’ ilişkin soruyu da “Endişlenmiyorum. Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak” şeklinde yanıtladı.

Ziyareti izleyen New York Times muhabiri Rod Nordland’ın haberinde ise daha ileri sözler yer aldı. Rod Nordland, Tümgeneral Jamie Jarard’ın “Buradaki konumlanmamızdan gurur duyuyorum ve bunu herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştuğunu yazdı.

Nordland, eğer Türkiye’ye yönelik mesaj hala açık değilse yanındaki Korgeneral Paul Funk’ın konuyu daha da açtığını vurgulayarak, generalin şu sözlerini aktardı: “Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunacağız.”

New Yort Times da haberi Twitter’da anons ederken (altta) bu sözlerin Türkiye’nin tehditlerine yönelik olduğunu özellikle vurguladı.