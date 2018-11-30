Menbiç’i ayaküstü konuşacaklar: Trump, Erdoğan’ın görüşmesi ‘resmi’ değil

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Arjantin’de planlanan buluşmasının resmi görüşme formatında yapılmayacağını duyurdu.

Erdoğan ‘Menbiç’i konuşacağız’ demişti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, çarşamba günü Trump’ın G20 Zirvesi’nde Erdoğan ile görüşeceğini duyururken, buluşmanın hangi netilikte yapılacağına ilişkin ayrıntı vermemişti. Görüşmenin dün akşam saat 22.00’de yapılacağı medyayla paylaşılmıştı ancak bu randevu gerçekleşmedi. Arjantin’e gitmeden önce basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump’la Menbiç konusunu görüşeceklerini bildirmişti.

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Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, G20 için Arjantin’e doğru gidildiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere Trump’ın görüşmeriyle ilgili bilgi verdi. Sanders Trump’ın G20 Zirvesi kapsamında Erdoğan ile görüşmesinin bire bir resmi toplantı niteliğinde değil ‘ayaküstü’ olacağını söyledi. Sanders, Trump’un Güney Kore lideriyle de bu şekilde görüşeceğini aktardı.

Diplomatik dilde resmi görüşme heyetlerin de bir araya geldiği, gündem maddeleri üzerinde önceden uzlaşıldığı, tutanakların tutulduğu toplantı formatını anlatmak için kullanılıyor. Resmi olmayan görüşme ise koridorda karşılaşmaktan, otel lobisinde ya da yemekte bir süre baş başa oturmaya kadar çeşitli formatlarda geniş bir yelpazede anlam kazanıyor.