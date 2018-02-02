Menbiç cephe komutanı: Savaş 2022’ye kadar devam eder ve ABD yanımızda olur

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin muhabiri Rob Nordland, Menbiç’teki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerini ziyaret etti. YPG’nin de etkin olduğu Menbiç Askeri Konseyi, ABD’nin kendilerine desteğinin süreceğine inanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre, Türkiye’nin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nı genişleterek ABD’li askerlerinde bulunduğu Menbiç’e ilerlemesi bekleniyor.

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BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda, “İki NATO müttefikinin çatışmaya girme ihtimali daha önce yaşanmış bir şey değil. Ancak ABD ve Türkiye arasında yıllardır giderek kötüleşen ilişkilerin o noktaya gelmesi akla gelmeyecek bir gelişme de değil” deniyor.

Bölgeden izlenimlerini anlatan NYT muhabiri, Türkiye’nin Menbiç’teki Kürt güçlerine ve müttefiklerine yönelik operasyon başlatıp ABD’nin de buna yanıt vermesi halinde NATO üzerinde son derece ciddi bir baskı oluşacağı görüşünde.

Menbiç’in yaklaşık 13 kilometre kuzeyinde bulunan Sayur Çayı Vadisi yakınındaki DSG cephesinin komutanı Şiar Gerde ile konuşan NYT, Menbiç’e ilerleme kararı alınması durumunda Türk güçlerinin buradan geçeceğini bildirdi.

NYT muhabiri Gerde ile konuşmasını şöyle aktarıyor:

“Gerde, ‘Bu artık bir siyasi ihtilaf. Askeri boyuttan öteye geçti’ diyor. Gerde siyasi anlamda Amerikalıların arkalarında durduğunu düşünüyor.

Menbiç Askeri Konseyi, büyük ölçüde Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin çizgisinde. Her ne kadar Konsey savaşçılarının büyük kısmı Arap olsa da komutanlar Gerde gibi Kürt.

Gerde, bir Samsung tablet bilgisayar çıkarıp internetten askeri haritaları inceliyor; Düşmanı Türkiye’nin GSM operatörü Turkcell’in sağladığı güçlü sinyal sayesinde.

Birçok Kürt komutan gibi Gerde’nin de resmi bir rütbesi yok. Kuzeydoğuyu işaret edip beyaz toprak yapıları gösteriyor. O bölgenin Türk üssü olduğunu söylüyor.

Haritasından mesafeyi hesaplayıp üssün 3.5 kilometre uzakta olduğunu ifade ediyor.

Net biçmde görülebilen üs tüfek menzili dışında. Hatta 50 kalibrelik ağır makinalı tüfeklerin menzili de o noktaya kadar yetişmiyor.

Ben çarşamba günü Menbiç’teyken sakin bir görüntü vardı. İki saatlik ziyaretimizde sadece birkaç el silah sesi duyduk. Ancak Gerde, ‘Burası cephe hattı. O yüzden her zaman tehlike var’ diyor.

Gerde, pazartesi ve salı geceleri gezdiğimiz mevziiye ateş açıldığını da belirtiyor. Kimse yaralanmamış.

Türk askerinin bu bölgeye artık topçu atışı yapmadığını da belirten Gerde, top mermilerinin kraterler açtığını, yakındaki ABD askerlerinin de gelip bu kraterleri hızlıca görüntülediğini anlatıyor. Top mermilerinin ABD ve Türkiye arasında bu bölge için sağlanan ateşkesin ihlali olacağını da hatırlatıyor. Menbiç’teki ateşkes yaklaşık bir yıldır ciddi ihlaller olmaksızın sürüyor.

Gerde, ‘Amerikalılar buraya çok gelir’ diyor ve ekliyor: ‘Onlara güvenebileceğimizi biliyoruz. Bize söz verdiler.’“

Kürtlerin, Menbiç bölgesinde IŞİD yenilgiye uğratıldıktan sonra ABD’lilerin müttefiklerini terk etmesinden korktuğunu belirten NYT, “Ancak ABD’den yapılan açıklamaların ardından bu endişeler büyük ölçüde azaldı” diye ekliyor.

NYT muhabiri izlenimlerini aktarmaya şöyle devam ediyor:

“ABD ordusu, Menbiç’teki üssü ziyaret etmemize izin vermedi. ABD üssü Menbiç merkezinden yaklaşık 16 kilometre batıda kalıyor. Ama askeri araçlardan oluşan küçük konvoyları sık sık görmek mümkün.

Menbiç’teki üs kuzey Suriye’deki diğer ABD üslerine kıyasla çok daha küçük. Burada kaç ABD askerinin bulunduğu bilinmiyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, aralık ayında Suriye’de 2 bin askerin görev yaptığını açıklamıştı. Bu askerlerin kaçının Menbiç’te olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Menbiç nüfusunun büyük kısmı Araplardan oluşuyor. Yerleşim yerini ABD destekli DSG, IŞİD’in elinden almıştı.

Şu anda nüfus 300 bin civarında. Buna 120 bin mülteci de dahil. Sivil idarenin başında da yine bir Arap olan İbrahim Kaftan var.

Menbiç halkı Türkiye’nin operasyonu başlayınca endişelenmiş. Çünkü bu bölge Afrin gibi dağlık değil, açık arazi.

Kaftan ‘Koalisyondaki arkadaşlarımıza güveniyoruz’ diyor: ‘Elbette bizi koruyacaklar. Bizimle çalışma konusunda kararlılar ve Erdoğan bu çizgiyi geçemez.’

Kaftan ABD’lilerin kendilerini terk etmeyeceği yönünde teminat verdiğini de sözlerine ekliyor.

Gerde, ‘Bu savaş 2022’de de devam eder ve o tarihte bile ABD’liler bizim yanımızda olur’ diye konuşuyor.”