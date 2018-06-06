Menbiç Askeri Konseyi: YPG’liler gidecek, Türk askerini kabul etmiyoruz

Suriye’de Menbiç Askeri Konseyi, kentte Türk askerinin varlığının kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Türkiye ile ABD, Menbiç’ten YPG’li güçlerin çekilmesi konusunda anlaşma sağlarken, kenti Türk ve Amerikan güçlerin koruyacağı duyurulmuştu.
Reuters’ın haberine göre konsey sözcüsü Şarfan Derviş, YPG’nin ‘askeri danışmanları’nın kentte gelecek günlerde ayrılacaklarını söyledi. Sözcü, Menbiç’te herhangi bir Türk askeri varlığını kabul etmeyeceklerini de ifade etti.
Derviş, konseyin anlaşmanın detayları hakkında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan açıklama beklediğini söyledi.
Konsey, Menbiç’in güvenliğini ve sınırlarını dış tehditlere karşı koruyabildiğini kaydetti.
Menbiç Askeri Konseyi, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’ne bağlı milis gücü.