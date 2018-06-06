Menbiç Askeri Konseyi: YPG’liler gidecek, Türk askerini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarının dinlendiğine dair iddialarıyla ilgili “Bir tanesiyle ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir” dedi.