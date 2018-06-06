Diken

Yaramazlara biraz batar!

Menbiç Askeri Konseyi: YPG’liler gidecek, Türk askerini kabul etmiyoruz

 

Suriye’de Menbiç Askeri Konseyi, kentte Türk askerinin varlığının kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye ile ABD, Menbiç’ten YPG’li güçlerin çekilmesi konusunda anlaşma sağlarken, kenti Türk ve Amerikan güçlerin koruyacağı duyurulmuştu.

Reklam

Reuters’ın haberine göre konsey sözcüsü Şarfan Derviş, YPG’nin ‘askeri danışmanları’nın kentte gelecek günlerde ayrılacaklarını söyledi. Sözcü, Menbiç’te herhangi bir Türk askeri varlığını kabul etmeyeceklerini de ifade etti.

Derviş, konseyin anlaşmanın detayları hakkında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan açıklama beklediğini söyledi.

Reklam

Konsey, Menbiç’in güvenliğini ve sınırlarını dış tehditlere karşı koruyabildiğini kaydetti.

Menbiç Askeri Konseyi, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’ne bağlı milis gücü.

NATO rahatladı: Menbiç anlaşmasından memnunuz

ABD de doğruladı: YPG Menbiç’ten gidecek

Çavuşoğlu: YPG’lilerden silahlar alınacak, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna gidecekler

Çavuşoğlu ‘Menbiç mutabakatı’nı anlattı: Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak

Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam

AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek


SON HABERLER

Akşam Postası / 6 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, parlamento seçimlerinde muhalefetin üstünlük sağladığı ancak cumhurbaşkanlığa Tayyip Erdoğan’ın seçildiği bir senaryoda, yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...