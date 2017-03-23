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Menajeri yalanladı: Beşiktaş’la anılmak gurur veriyor ama Emre Mor için Türkiye ‘şimdilik’ doğru tercih değil

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da son dönemde fazla forma şansı bulamayan Emre Mor’un gelecek sezon Beşiktaş’a transfer olabileceğine dair haberlere, oyuncunun menajeri  Muzzi Özcan’dan yalanlama geldi.

‘En ufak bir temasımız olmadı’

Fotoğraf: bvb.de

Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’la anılmak bize gurur veriyor ancak bugüne kadar kulüple hiçbir iletişimimiz olmadı” diyen Özcan, şöyle devam etti: “Emre, Dortmund’a transfer olmadan önce görüşmüştük ancak o günden beri Beşiktaş’la en ufak bir temasımız olmadı. Bugün yapılan haberler kesinlikle doğru değil. Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük camialarından biri. Ancak Emre için şimdilik Türkiye doğru tercih değil. Kendini Dortmund’da geliştirmek istiyor.”

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