Menajeri duyurdu: Bafetimbi Gomis yüzde 99 Galatasaray forması giyecek

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in transferinde sona yaklaşıldı.

Bein Sports muhabiri Erman Gönülşen, Gomis’in menajeri Étienne Mendy’nin “Tercihimiz Galatasaray’dan yana. Gomis yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Bu transfer en geç pazartesi gününe kadar resmiyet kazanacak” dediğini aktardı.

Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de bulunan 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giymiş, 34 maçta 21 gol ve dört asiste imza atmıştı.