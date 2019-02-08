Memurları ‘FETÖ’yle korkutup para isteyen mübaşire suçüstü

Batman’da “Adın FETÖ dosyasında geçiyor” diye yalan söyleyip memurlardan para isteyen mübaşir gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre Batman adliyesinde çalışan mübaşir C.T., çeşitli zamanlarda kamu kurumlarında çalışan memurlara, isimlerinin ‘FETÖ’ dosyasında geçtiğini söyledi.
Mübaşir, memurlardan isimlerinin silinmesi karşılığında para talep etti.
İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, mübaşiri para alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan C.T. sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.