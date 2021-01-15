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Yaramazlara biraz batar!

Memurlar 400 lira zam istedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), tüm memurlara seyyanen 400 lira zam yapılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Memur-Sen’in yazılı açıklamasında, enflasyonun geçen yıllardaki gibi beklentinin üzerinde çıktığı, döviz kurunun da yükseldiği dile getirildi.

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Açıklamada, enflasyonun memur maaşlarını kayba uğrattığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’una denk gelecek tutarda seyyanen zam istiyoruz.”

Açıklamada, tüm memurlara 1 Ocak’tan itibaren 400 lira zam istendiği kaydedilerek ‘geçmişteki kayıpların giderilmesi ve gelecek yönünden de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesi’ talep edildi.

Memurlara 2021’in ilk altı ayı için yüzde 7.36 oranında zam yapılmıştı.

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