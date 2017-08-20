Memur-Sen’in ‘maaş pazarlığı’: Enflasyon canavarı değil milletin adamı yükseltsin

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlarla hükümetin zam pazarlığı sürerken çağrı yaptı: “Maaşı enflasyon canavarı değil milletin adamı yükseltsin.”

Hükümet ile Memur-Sen geçen günlerde zam pazarlığı için toplanmış, hükümetin önerdiği zam miktarı sendika tarafından kabul görmemişti.

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Memur-Sen Konfederasyonu 26’ncı İl Temsilcileri toplantısında konuşan Yalçın, enflasyona endeksli zam teklifinden vazgeçilmesini istedi.

“Gelin bu yoldan, bu yöntemden vazgeçin. Düşük oran verip, yüksek enflasyon rakamlarına cömertlik beratı taktırmayın” diyen Yalçın, maaşlarına zammı enflasyonun değil toplu sözleşme masasının yapmasını talep etti.

Yalçın, şunları söyledi: “Biz istiyoruz ki; maaş ve ücretlerimizdeki artış oranlarını enflasyon değil hükümetle bizim imzamız birlikte belirlesin. Biz istiyoruz ki, emeğin maaş rakamlarını enflasyon canavarı değil milletin adamı yükseltsin. Biz, istiyoruz ki, 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme adalet ve hakça paylaşma noktasında milat olsun.”

‘Sinmiş Türkiye devrinin yansıması’

Hükümet, 2018’in ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 3, 2019 yılında da aynı şekilde yüzde 3 artı yüzde 3 zam teklif etmişti.

Teklifi değerlendiren Memur-Sen başkanı, şu eleştirilerde bulundu: “Masanın karşı tarafından gelen teklif, adil Türkiye dönemine değil aciz Türkiye dönemine ait. İşveren Heyeti’nin teklifi, kalkınan Türkiye döneminin değil IMF’ye borçlanan Türkiye döneminin teklifidir. Hükümetin bize sunduğu teklif, güçlü Türkiye’nin değil, kendi içine sinmiş Türkiye devrinin yansımasıdır. İmza atmamız istenen teklif, büyük Türkiye’nin değil, hevesi düşük, hedefi küçük Türkiye’nin, sessiz devrimler gerçekleştiren Türkiye’ye, sessizce kabuğuna çekilen Türkiye devrine uygun tekliflerdir.”