Memur-Sen, hükümetin ikinci zam teklifini de reddetti

Hükümet gelecek iki yıl için memura önerdiği zam teklifinde artırıma gitti, sendika ikinci kez reddetti.

Buna göre memurlara ve emeklilere 2018’in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5’lik zam teklif edildi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklife karşılık ilk olarak şunları söyledi: “Bu teklif kalemi elimize veriyor ancak mürekkebi dolmurmamıza izin vermiyor. 2018 için 3,5+3,5 2019 için 4+5 teklifi müzakere edilebilir. İki yıl önce imzaladığımız toplu sözleşmenin 2-3 puan altına imza atılacağını düşünmek iki taraf içinde doğru olmaz. Bütün bu çerçevede değerlendirme yapıp bize ait uzlaşma eşiğini gün içerisinde işveren tarafına bildireceğiz.”

‘Yeterli değil’

Teklifi görüştükten saatler sonra yeniden basın açıklaması yapan Yalçın, “Yeni teklif yeterli ve ikna edici değil. Teklifi imzalamaya yakın değiliz. Gelen rakamın 4-5 puan üzeri gerekir” dedi.

Sendika kabul etmemişti

Hükümet daha önce aynı tarihler için yüzde 3’er teklif etmiş, toplusözleşmede yetkili sendika Memur-Sen teklifi kabul etmemişti.

KESK de teklife karşı çıkmıştı.