Memur-Sen, bir kez daha hükümetten maaşlara iyileştirme yapılmasını istedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını talep etti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Memur-Sen, 15 Ocak’taki açıklamasında tüm memurlara seyyanen 400 lira zam yapılmasını istemişti. Açıklamada, “1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’una denk gelecek tutarda seyyanen zam istiyoruz” denmişti.

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Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı enflasyonu ile Hakem Kurulu’nun memurlara verdiği yüzde 3’lük zammın yarısından fazlasının eridiğini belirtti.

‘Yüzde 56’sı geri alındı’

Yalçın şu ifadeleri kullandı: “Ocak ayı enflasyonu yüzde 1.68. Hakem Kurulu’nun birinci altı ay için verdiği zam yüzde 3. Hakemin zammının yüzde 56’sı ocak ayı enflasyonu tarafından geri alındı.”

Öncelikle 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılması, ayrıca enflasyon oranının verilen zammı geçtiği aydan itibaren enflasyon farkı zammının yansıtılması gerektiğini altını çizen Yalçın şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadele maaş ve moral kaybıyla değil, maaş ve moral artışıyla yapılmalı. 2020 yıl sonu enflasyonu ve 2021’in ilk enflasyon oranın, kamu görevlilerine en düşük devlet memur maaşının yüzde 10’u oranında (400 lira), ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılması teklifimizin gerekliliğini teyit etmiştir.”