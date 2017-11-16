Memur-Sen başkanı değişikliği sindiremedi: Mustafa Sabri yüreklerden asla inmez

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Hükümete yakın Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Atatürk için ölüm fetvasını kaleme alan son şeyhülislam Mustafa Sabri’nin adının Tokat’taki imam hatip lisesinden silinmesini kınadı.

Sabri, İstanbul’u işgal altında tutan İngiliz ordusuyla birlikte hareket etmiş, savaşın kazanılmasının ardından da Yunan ordusuna sığınmıştı.

Reklam

Tepkilerin ardından, Sabri’nin adının verildiği Tokat’taki imam hatip lisesinin adı ‘Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ olarak değiştirilmişti.

‘Zihinlerden saygınlığı asla inmez’

Twitter hesabından haberi paylaşan Yalçın, “Tokat’ta ‘Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelasının indirilmesini şiddetle kınıyorum. ‘Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelası asılması ve bir şehidimizin isminin verilmesi teselli olabilir fakat M.Sabri ismine tahammülsüzlük asla kabul edilemez” diye yazdı.

“Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sadece Tokat’ın değil bu milletin, ümmetin bir değeridir” diyen Yalçın, sözlerini şöyle bitirdi: “Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla inmez.”

Tokat'ta 'Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelasının indirilmesini şiddetle kınıyorum. ’Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelası asılması ve bir şehidimizin isminin verilmesi teselli olabilir fakat M.Sabri ismine tahammülsüzlük asla kabul edilemez. pic.twitter.com/OzQc6arVgR — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) November 15, 2017

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sadece Tokat'ın değil bu milletin,ümmetin bir değeridir.Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla inmez. https://t.co/UPm0YHzqqg — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) November 15, 2017