Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 492 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 986

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre, Türkiye’deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492.5 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986.5 lira.

Araştırmaya göre nisan ayında mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1.78’lik bir artış yaşandı. Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 46.18 artışla sarımsak, yüzde 37.5 artışla kuru soğan, yüzde 31.02 artışla patates, yüzde 30.45 artışla kivi; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 43.57 azalışla patlıcan, yüzde 36.99 azalışla salatalık, yüzde 34.23 azalışla kabak, yüzde 20.44 azalışla sivri biber fiyatlarında yaşandı.

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Nisan ayında mart ayına göre ısınma fiyatlarında ortalama yüzde 2.49’luk düşüş gözlenirken, barınma fiyatlarında yüzde 0.4’lük artış oldu.

Ulaşım ve haberleşme fiyatlarında düşüş

Nisan ayında mart ayına göre ulaşım fiyatlarında yüzde 1.29’luk bir düşüş olduğu belirlendi. Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3.62 artışla araçların tamirine ve bakımlarına ödenen ücretlerde olduğu gözlendi.

Bununla birlikte ulaşım fiyatlarında mart ayına göre yüzde 20.72 azalışla LPG dolum ücreti, yüzde 10.31 azalışla benzin fiyatında düşüş gözlemlendi.

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Nisan ayında mart ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0.75’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1.23 artışla telefon yedek parçaları, yüzde 3.61 azalışla telefon ekipmanları fiyatlarında olduğu gözlendi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0.13’lük düşüş oldu. Eğitim-kültür fiyatlarında mart ayına göre değişimin yüzde 4.31 artışla tablet, yüzde 2.26 artışla oyun konsolu, yüzde 1.41 artışla yazım ve çizim kağıtları fiyatlarında olduğu gözlendi.

Bununla birlikte eğitim-kültür fiyatlarında yüzde 12.15 azalışla edebi kitaplar, yüzde 4.98 azalışla okul kitapları, yüzde 1.89 azalışla flüt fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Çevre ve su fiyatlarında yüzde 0.01’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1.16 artışla pencere(pvc), yüzde 1.63 azalışla su faturası fiyatlarında olduğu gözlendi.

Giyim ve temizlik fiyatlarında artış

Nisan ayında mart ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1.53’lük artış gözlendi. Giyim fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 9.7 artışla çocuk gömleği, yüzde 7.32 artışla etek, yüzde 7.12 artışla elbise, yüzde 3.45 artışla takım elbise madde fiyatlarında oldu.

Bununla birlikte giyim fiyatlarında mart ayına göre yüzde 2.04 azalışla spor ayakkabısı, yüzde 1.6 azalışla çorap, yüzde 1.85 azalışla çocuk ayakkabısı fiyatında düşüş gözlemlendi.

Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 2.76’lık artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 10.31 artışla parfüm fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında mart ayına göre yüzde 4.57 azalışla elektrikli saç bakım hizmetleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Nisan ayında mart ayına göre sağlık fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0.71’lik artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2.27 artışla tansiyon aleti, yüzde 0.08 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.