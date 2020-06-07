Memnuniyet araştırmasında Mansur Yavaş yüzde 73.2 ile ilk sırada

PİAR Araştırma tarafından yapılan ‘En başarılı belediye başkanları’ anketinde, listenin ilk sırasında yüzde 73.2 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Yavaş’ın 31 Mart yerel seçiminde aldığı oy oranı yüzde 50.93’tü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

PİAR, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırmasının, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde yapıldığını belirtti.

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18 yaş üzeri 65 bin 704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu kaydetti.

En başarılı bulunan 10 belediye başkanının yedisini CHP’li isimlerin oluşturduğu memnuniyet araştırmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2 ile beşinci sırada bulunuyor.

Listede bulunan üç AKP’li başkan ise Uğur Altay (Konya), Fatma Şahin (Gaziantep) ve Hayrettin Güngör (Kahramanmaraş).

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Listenin tamamı şöyle:

1- Mansur Yavaş yüzde 73.2 – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (31 Mart yüzde 50.93)

2- Muhittin Böcek yüzde 64.0- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı (31 Mart yüzde 50.62)

3- Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2- Aydın (31 Mart yüzde 53.94)

4- Uğur Altay yüzde 58.6 – Konya (31 Mart yüzde 70.53)

5- Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2- İstanbul (31 Mart yüzde 54.21)

6- Zeydan Karalar yüzde 56.9- Adana (31 Mart yüzde 53.63)

7- Yılmaz Büyükerşen yüzde 56.1- Eskişehir(31 Mart yüzde 52.30)

8- Tunç Soyer yüzde 55.8- İzmir (31 Mart yüzde 58.10)

9- Fatma Şahin yüzde 55.6- Gaziantep (31 Mart yüzde 53.97)

10 – Hayrettin Güngör yüzde 54.0- Kahramanmaraş (31 Mart yüzde 67.60)