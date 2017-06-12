Memleketten manzaralar: Bir gazeteciye hapis cezası, diğerine tutuklama

Evrensel muhabirine ‘propaganda’ suçundan hapis cezası verilirken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan JİNHA muhabiri tutuklandı.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre haber takibi yaparken gözaltına alınan ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği ve propagandası’ suçlamasıyla dava açılan Evrensel muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme iki muhabiri ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından beraat ettirdi. Cemil Uğur’a, Facebook paylaşımları nedeniyle ‘örgüt propagandası’ gerekçesiyle bir yıl altı ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, bir yıllık cezayı, ‘suçun basın yayın yoluyla işlendiğini’ belirterek bir altı aya çıkardı.

Uğur’un mahkemedeki iyi hali nedeniyle bir yıl üç aya düşürülen ceza ertelendi.

Zehra Doğan’a tutuklama

Gazete Sujin’in haberine göre OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla kapatılan JİNHA muhabiri Zehra Doğan, bugün Diyarbakır’dan Mardin’e giderken yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Doğan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Doğan, ilk olarak 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış, gizli tanık beyanlarıyla ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Doğan, 9 Aralık 2016’daki ilk duruşmada tahliye edilmiş, resimleri ve haberleri gerekçe gösterilerek iki yıl dokuz ay 22 gün ceza verilmişti.

Yapılan itirazı görüşen Gaziantep İstinaf Mahkemesi kararı onayınca, gazetecinin cezası kesinleşmişti.