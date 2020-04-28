Memleketten ‘corona’ haberleri…

Corona virüsü salgını devam ederken, yurdun farklı yerlerinde halk sokaklara çıkarak kalabalık oluşturdu.
İzmir’in Foça ilçesinde bugün termometreler 24 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, kendini sokağa attı. Kargo işletmeleri, eczaneler, pazarlar ve banka şubeleri önünde kuyruklar oluştu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, 63 bin 175 lira para cezası kesildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalınca Yeniköy Mahallesi’ne inen yaban domuzu, bölge sakinlerince beslenmeye başladı. Mahalleli düzenli olarak gelmeye başlayan domuza ‘Fadime’ ismini verdi. Salgın nedeniyle ilçe sokakları boş kalmıştı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki PTT şubesi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sıklıkla sosyal mesafe uyarısında bulundu.