Diken

Yaramazlara biraz batar!

Memleketten ‘corona’ haberleri…

Corona virüsü salgını devam ederken, yurdun farklı yerlerinde halk sokaklara çıkarak kalabalık oluşturdu.

Fotoğraflar: DHA

İzmir’in Foça ilçesinde bugün termometreler 24 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, kendini sokağa attı. Kargo işletmeleri, eczaneler, pazarlar ve banka şubeleri önünde kuyruklar oluştu.

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Foça

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, 63 bin 175 lira para cezası kesildi.

Hatay

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalınca Yeniköy Mahallesi’ne inen yaban domuzu, bölge sakinlerince beslenmeye başladı. Mahalleli düzenli olarak gelmeye başlayan domuza ‘Fadime’ ismini verdi. Salgın nedeniyle ilçe sokakları boş kalmıştı.

Bodrum

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki PTT şubesi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sıklıkla sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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Esenyurt

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Covid-19 için çözüm denen plazma tedavisi büyük risk taşıyor

Facebook’ta bu aralar karşımıza en sık çıkan gönderilerden biri Covid-19 hastalarının tedavisi için hastalığı atlatanlara yapılan plazma bağışı çağrısı. Medyatik bilim insanlarının makaleler yerine her zamanki gibi önce Twitter’dan duyurdukları ve ‘Covid-19’un tek tedavisi’ olarak yansıttıkları ‘konvalsen (convalescent) plazma tedavisi’ nedir, ne kadar güvenlidir? Bu sorunun cevabını arıyoruz bu yazımızda.

Araştırma: Maske kullanımında Asya, Avrupa ve Amerika’nın çok önünde

Dünya genelinde Covid-19’dan korunmak için ‘maske kullanımına yönelik’ olumlu yaklaşımın arttığı görülüyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında artık daha fazla insan, kendilerini corona virüsü pandemisinden korumak için mutlaka bir yüz maskesi taktığını belirtiyor. Türkiye dahil pek çok ülkede insanlar; sokakta, iş yerinde ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşmaya başladı.

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