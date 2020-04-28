Memleketten ‘corona’ haberleri…

Facebook’ta bu aralar karşımıza en sık çıkan gönderilerden biri Covid-19 hastalarının tedavisi için hastalığı atlatanlara yapılan plazma bağışı çağrısı. Medyatik bilim insanlarının makaleler yerine her zamanki gibi önce Twitter’dan duyurdukları ve ‘Covid-19’un tek tedavisi’ olarak yansıttıkları ‘konvalsen (convalescent) plazma tedavisi’ nedir, ne kadar güvenlidir? Bu sorunun cevabını arıyoruz bu yazımızda.