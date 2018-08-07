Diken

Yaramazlara biraz batar!

Memleketinin belediye başkanı ‘maskeyi taktı’: ‘Ben Mesut Özil’im’ dövizleriyle yürüyeceğiz

 

Kendisine yönelik ırkçı tavır nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil’in memleketi Devrek’in belediye başkanı Mustafa Semerci, ilçede düzenlenecek festivaldeki kortejde Mesut Özil maskesiyle yürüyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Özil, Türk ve Müslüman olduğu için kendisine yönelik ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Özil’in memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan ‘Mesut Özil Caddesi’ tabelasındaki Özil’in Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafı asılmıştı.

Reklam

‘Ben Mesut Özil’im’

Futbolcuya desteğine devam eden Devrek belediyesi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali’nin ana temasını ‘Mesut Özil’e sahip çıkıyoruz’ olarak belirledi.

İlçenin AKP’li belediye başkanı Mustafa Semerci, festivalin ilk gününde halkın katılımıyla gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünde ‘Ben Mesut Özil’im’ dövizleri taşıyacaklarını söyledi. Özil’in gururları olduğunu ifade eden Semerci, aynı zamanda Özil maskeleriyle yürüyeceklerini ifade etti.

Reklam

Semerci, şöyle devam etti: “Festivalimize davet ettik ama sezon hazırlıkları nedeniyle gelemedi. Ailesiyle görüştük. Desteğimizi ilettik. Tüm halkımızı korteje bekliyoruz.”

Alman gibi düşünüyorum, Türk gibi hissediyorum

Kekilli de ‘ırkçılık’ tartışmasına katıldı: ‘Türk rolü’ oynamam bekleniyor, başrolüm geri çekildi

Deniz Naki, Mesut Özil’e ‘ırkçılığı’ anlattı: Faşist her yerde faşisttir

Erdoğan, Mesut Özil’i ‘gözlerinden öptü’: Tavrı yerli ve milli

Almanya, milli takımı bırakan Mesut’u konuşuyor: Bakana göre bu bir ‘alarm’

Milli takımı bırakan Özil: Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum

Özil’e göre ‘anlaşılması zor’: Erdoğan’la fotoğraf siyasi değil, makama saygıdan

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...