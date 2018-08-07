Memleketinin belediye başkanı ‘maskeyi taktı’: ‘Ben Mesut Özil’im’ dövizleriyle yürüyeceğiz

Kendisine yönelik ırkçı tavır nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil’in memleketi Devrek’in belediye başkanı Mustafa Semerci, ilçede düzenlenecek festivaldeki kortejde Mesut Özil maskesiyle yürüyeceklerini söyledi.

Özil, Türk ve Müslüman olduğu için kendisine yönelik ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Özil’in memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan ‘Mesut Özil Caddesi’ tabelasındaki Özil’in Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafı asılmıştı.

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‘Ben Mesut Özil’im’

Futbolcuya desteğine devam eden Devrek belediyesi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali’nin ana temasını ‘Mesut Özil’e sahip çıkıyoruz’ olarak belirledi.

İlçenin AKP’li belediye başkanı Mustafa Semerci, festivalin ilk gününde halkın katılımıyla gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünde ‘Ben Mesut Özil’im’ dövizleri taşıyacaklarını söyledi. Özil’in gururları olduğunu ifade eden Semerci, aynı zamanda Özil maskeleriyle yürüyeceklerini ifade etti.

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Semerci, şöyle devam etti: “Festivalimize davet ettik ama sezon hazırlıkları nedeniyle gelemedi. Ailesiyle görüştük. Desteğimizi ilettik. Tüm halkımızı korteje bekliyoruz.”