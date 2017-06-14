Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Memlekete özlem


Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli mülteciler, sınır kapılarından geçiş yaptı. (Fotoğraf: Ümit Bektaş/Reuters)

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