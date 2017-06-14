Memlekete özlem

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli mülteciler, sınır kapılarından geçiş yaptı. (Fotoğraf: Ümit Bektaş/Reuters)
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Washington’daki ‘kavga’ya karışan iki Türk tutuklandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında çıkan kavgayla ilişkili olduğu belirtilen iki kişi tutuklandı.
CHP liderinden ‘dokunulmazlık’ savunması: Bugün de aynı şeyi söylüyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından kendilerine yöneltilen dokunulmazlık eleştirilerine yanıt verdi.
Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…
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Sırada Kuveyt var: Çavuşoğlu ve Zeybekci, Katarlı mevkidaşlarıyla 40 dakika görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’daki temaslarının ardından Kuveyt’e gidiyor.
Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından yarın Ankara’dan İstannbul’a yürüyeceklerini söyledi.