Meme kanseri tedavisinde iyi haber: Tek doz radyoterapi etkili oldu

University College London meme kanseri tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Tek doz radyoterapi uygulamasının hastalığı iyileştirmede haftalar süren geleneksel tedavi yöntemleri kadar etkili olduğu ortaya konuldu.

Fotoğraf: Unsplash

British Medical Journal’da yayınlanan çalışmayla araştırmacılar Targeted Intraoperative Radiotherapy (Hedefe Yönelik İntraoperatif Radyoterapi /TARGIT-IORT) adı verilen tek dozluk meme kanseri tedavisinin uzun dönem faydasını kanıtladı. Bu yöntem, tümör alındıktan hemen sonra kanserli bölgeye küçük top şeklinde bir cihaz yerleştirilerek uygulanıyor.

Reklam

2 bin 298 katılımcı

45 yaşın üstünde meme kanseri 2 bin 298 kadının katıldığı çalışmada rastgele seçilen hastalara TARGIT-IORT ya da geleneksel yöntem olarak dışarıdan ışın tedavisi uygulandı.

Çalışmaya Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Norveç, Polonya, Kanada, ABD ve Avustralya’dan 32 hastane dahil oldu.

10 hastadan sekizinde işe yaradı

Bu yöntemle her 10 hastadan sekizi operasyonları sonrası ek bir tedaviye ihtiyaç duymadı. Ayrıca kanserin geri gelme olasılığının yükselmediği görüldü. Meme kanseri dışında nedenlerden ölen kadınların sayısının da bu yöntemle önemli ölçüde azaldığı sonucuna varıldı.

Reklam

Yaklaşık 30 dakika süren tedavi ek hastane ziyaretleri ihtiyacını ortadan kaldırarak hastanın hayatından daha az zaman alıp iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Çalışmanın başyazarı Prof. Jayant Vaidya “TARGIT-IORT sayesinde kadınlar ameliyat ve radyoterpi tedavisini aynı anda olabilecek” dedi.

“Bu, hastanede geçirilen zamanı azaltarak kadınların daha hızlı normal hayatlarına dönebileceği anlamına geliyor” diyen Vaidya sözlerini şöyle sürdürdü: “Olumlu uzun dönem sonuçlarının yayınlanmasıyla bu tedavi yönteminin çok daha rahat ulaşılailir hale getirilmesi gerektiği açıktır. Sağlık çalışanları hastalarıyla ameliyat sürecini planlarken bu tedavi yöntemini de mutlaka gündeme getirmeli.”

Çalışmanın bir başka yazarı Prof. Michael Baum’a göre sonuçlar yalnızca tedavinin işe yaradığının en güçlü kanıtı değil, aynı zamanda kanser dışı nedenlerle ölümlerin engellenebileceğini gösterdi.

Yeni yöntemde ön bulgular geleneksel radyoterapiye kıyasla radyasyon bağlantılı yan etkilerin daha az ve daha hafif ağrılı olduğunu ortaya koydu.