Melis Alphan: Kadınlar susmayın; gözünüz kapalı kendinizi bırakacağınız kız kardeşleriniz var

Women’s Campaign Forum Foundation’ın 2010 tarihli seçmen davranışlarını ölçen anketi gösterdi ki, cinsiyetçi saldırılar ve iftiralar bir kadın siyasetçinin seçim kampanyasına yanlış politikalarından daha fazla zarar veriyor.

Aynı anket, cinsiyetçi saldırıya maruz kalan ya da iftiraya uğrayan kadın siyasetçilere verilen “Saldırıları görmezden gel” tavsiyesinin de yanlış olduğunu ortaya koydu.

Kadın siyasetçiler saldırıları görmezden gelmek yerine, hiç vakit kaybetmeden iftiraları geri püskürtürse kazanıyor.

Siyasi parti, ideoloji, sınıf, kimlik, yaşam biçimi fark etmeksizin, cinsiyetçi saldırılar ve iftiralar karşısında sesini çıkaran kadınlar kazanıyor.

Bir kere, arkalarında kimse olmasa kadınlar oluyor. Siz siz olun kadınlar, susmayın. Gözünüz kapalı kendinizi bırakacağınız kız kardeşleriniz var.

Geçmiş 8 Mart’ınız kutlu olsun!

Melis Alphan’ın yazısı