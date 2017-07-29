Melis Alphan: Haydi kadınlar, ‘Kıyafetime Karışma’ diye haykırmaya!

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Bu şiddet yanlısı hadsizlere, olaylara seyirci kalan şoförlere falan ne oluyor derseniz… Göstermelik gözaltılar veya davalar derken, neticede hiçbir halt olmuyor!

Bunun farkında olan kadın düşmanı erkekler de palazlandıkça palazlanıyor ve bu saldırılar katlanarak artıyor.

Reklam

Yöneticiler bu konuda asla yapması gerekenleri yapmıyor. Yargı deseniz, “kadın tayt giydi, mini etek giydi” diye tahrik indirimlerini kepçeyle dağıtan bir “adalet” sistemimiz var.

Yaşıyoruz, tane tane anlatıyoruz, haykırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, ERKEK ÜLKE duymuyor! Hâl böyle olunca, takdir edersiniz ki, iş başa düştü.

Sokaklara çıkıp “Kıyafetime karışma!” diye bağırmaktan başka çare kalmadı. Haydi kadınlar, bu akşam 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde “Kıyafetime Karışma” diye haykırmaya!

Melis Alphan’ın yazısı