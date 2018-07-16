Melis Alphan: Evdeki hesap çarşıya uymadı ve kadınlara doğrulttuğu silah kendi elinde patladı

Eğer kadının yatak odasına gizli kamera koydurarak ve/veya bu görüntüleri basına sızdırarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işleyen Mustafa Ceceli ise…

Bu demektir ki, ahlakdışı davranan da o. Böyle birine de velayet verilmez doğrusu.

Eğer onun bu işte parmağı yoksa diyelim, sırf bu görüntüleri mahkemeye delil olarak sunması bile hakkında çok şey söylüyor aslında.

Hesabı her kim yaptıysa görmüştür ki, evdeki hesap çarşıya uymadı ve kadınlara doğrulttuğu silah kendi elinde patladı. Buradaki ucuzluk, zalimlik herkesçe fark edildi; neticede tepki alan söz konusu iki kadın değil, çocuğunun annesini hiç olmayacak yerden vurmaya çalıştığı düşünülen Mustafa Ceceli ile İntizar’ın işine son veren yapım şirketi oldu.

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Şairin dediği gibi, ahlak aslında sevmediğimiz kişilere karşı takındığımız tavırdır.

Bazılarının ahlakının bu denli ikiyüzlü olması da bundan kaynaklanıyor olsa gerek.

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Melis Alphan’ın yazısı