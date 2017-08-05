Melis Alphan: Dini makamların bu işe ortak edilmesiyle resmi nikâhlar değil, dini nikâhlar artacak

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Dini makamların bu işe ortak edilmesiyle resmi nikâhlar değil, dini nikâhlar artacak. Ülkemizde bazı yörelerde, özellikle feodal düzenin işlediği yerlerde -halihazırda zaten yaşanan- kız çocuklarını küçük yaşta zorla evlendirmenin önü iyice açılacak.

Deniyor ki, “Bu yetkiyi ihlal eden müftülere cezai yaptırım olacak”.

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Elinizi vicdanınıza koyun…

Bu ülkede zaten Medeni Kanun’a aykırı işlemler yapılmıyor mu? Bu ülkede hâlâ çocuklar zorla evlendirilmiyor mu? Tecavüze uğramış kadınlar tecavüzcüsüyle evlendirilmiyor mu?

Resmi nikâh memurları bile bunlara engel olamazken, kadın hakları ve çocuk hakları konusunda yeteri kadar eğitilmemiş bir din adamı neye engel olacak? Medeni Kanun’u mu esas alacak yoksa kendi dini inanışlarını mı?

Melis Alphan’ın yazısı