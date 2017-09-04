Melis Alphan: Bu ülkenin yasa yapıcıları, hayvanları koruyan yasa gibi bir yasa yapsınlar

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Bir hayvana tecavüz eden, onu yakan, patilerini kesen, boğazından ağaca asan, poposuna acı biber sokanların birkaç yüz lira verip sıyrılmaları, bu suçun sadece kabahat sayılıp sabıka kayıtlarına bile işlenmemesi medeniyet iddiasında olan hiçbir yerde kabul edilemez. Ama bizim ülkemizin gerçeği bu!

Şöyle düşünün… Hayvanlara zarar veren biri çocuğunuzun okul servis şoförü olabilir mesela. Bu kişi bir köpeğe tecavüz ettiyse bile bilinmiyor, sicili temiz.

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Bu ülkede sokakta aynı havayı soluduğumuz bazı insan müsveddeleri parasıyla hayvanlara işkence ediyor; bir de üstüne cezayı 4 taksitte ödeme kolaylığından faydalanıyor.

Bu ülkenin yasa yapıcıları ellerini vicdanlarına koysunlar ve hayvanları kullanan değil, koruyan, yasa gibi bir yasa yapsınlar ve bu yasayı uygulatsınlar.

Hayvana tecavüz eden insana da eder. Hayvanı öldüren insanı da öldürür.

Bu vahşet 2017 yılında hâlâ nasıl suç değil de, kabahat sayılabilir?

Melis Alphan’ın yazısı