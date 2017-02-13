Melis Alphan: Artık günümüz dünyasında kültür kurumlarının ‘Daha çok bilet nasıl satarım’ diye bakma lüksü yok

‘Komşu Günü’ düzenleyerek Emirgan halkına kapılarını ücretsiz açan Sabancı Müzesi, belki de normalde kültür-sanat etkinliklerine katılmayan insanlara köprü oluyor.
Artık günümüz dünyasında kültür kurumlarının “Daha çok bilet nasıl satarım?” diye bakma lüksü yok; izleyiciye ulaşmak ve onu dönüştürmek gibi bir görevi var.
Bir konserin içinden, Suriyeli göçmenlerin de dahil olacağı bir proje çıkarmak gibi…
Siyasi ve ekonomik bunalımdan çıkış yolunda kültür-sanatın iyileştirici etkisinin, güven duygusu ve aidiyeti pekiştirme gücünün farkına varılmalı.
Artık kültür-sanat alanına, toplumun her kesiminin katılabileceği bir gelecek tahayyülü üzerinden bakmanın, ‘Herkes için kültür’ demenin zamanı geldi, geçiyor.
Kültür-sanat toplumsal dönüşüme aracılık edebilecek muhteşem bir araç…
Tabii kullanmayı bilene.