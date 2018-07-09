Melih Pekdemir: Kendi başına iddiası kalmayan bazı sol çevrelerin HDP şemsiyesi altına girmeleri olumlu bir gelişme

Muhalefet cenahında dipten gelen dalga etkisi açığa çıkmasa da (kendiliğinden değil, durdurulamaz güç vb olarak) bir stihiinyi ve öfke enerjisi birikimi olduğu kesin. Ama yeni rejimde muhalefet açısından ilk engeller ne yazık ki kendi bünyesinden konuluyor. CHP Sözcüsü açıkladı: “Bizim mahalle’ye hitap eden dili terk edecek, karşı mahalle’ye hitap eden bir dil ve çalışma yöntemi benimseyeceğiz.”

Siyasi İslamcıları onların argümanlarıyla yeneceğini düşünen bir zavallılık devam ediyor yani. Emekçi zemininden vazgeçtiler, şimdi laiklik ve Aydınlanma zeminlerinden de tüyüyorlar.

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Bu arada aslında kendi başına iddiası kalmayan bazı sol çevrelerin HDP şemsiyesi altına girmeleri olumlu bir gelişme bile sayılabilir. Böylece sol hareket moral bozucu şekilde çok parçalı ve dağınık olmaktan nispeten kurtuluyor ve Haziranlaşarak çoğalacak olan devrimci birleşik muhalefet hareketi için daha inandırıcı bir zemin yeniden oluşuyor.

Melih Pekdemir’in yazısı