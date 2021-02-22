Melih Pekdemir: İktidar sarhoşluğundan beterinin muhalefet sarhoşluğu olduğunu öğrendik

İktidar sarhoşluğundan beterinin muhalefet sarhoşluğu olduğunu ise anketler sayesinde ve yaşayarak öğrendik. Sığ sularda bir nevi derinlik sarhoşluğu yaşamaktalar. Ana Muhalefet CHP, milliyetçiliğin ve dindarlığın sığ sularında bir nevi ‘stratejik derinlik‘ bulmaya çalışıyor. Kendisi “sağcılık-solculuk bitti” diyor ama seçmenlerinin önemli bir bölümü ise onu hâlâ laik ve belki de solcu sanıyor ve bu yüzden oy veriyor. CHP’nin solu kesilince, soluğu kesilmiş olsun, ne gam! CHP’nin ‘Halk‘ı kaybetsin, ne gam! ‘Partisi‘ anketlerde kazanıyormuş işte.

(…)Kısacası, muhalefet sarhoşluğundan kurtulmak ve “yaşasın anketlerle iktidara geliyoruz!” demekle yetinmemek için, önce ayık olmak lazım. Ayık olmak burada, milliyetçilik, İslamcılık, liberallik falan filan gibi esrikleştiricilerden uzak durmak demektir.

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Melih Pekdemir’in yazısı