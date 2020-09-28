Melih Pekdemir: Gündem filan değiştirmiyorlar; kendilerini kalıcı kılmak için kılıcı elden düşürmüyorlar

Hayri Kozanoğlu’nun geçen temmuz ayında dedikleri artık neredeyse dile düştü ve herkesin ‘gündemi’ oldu: “Bunlar ‘gündem değiştirme’ aman oyuna gelmeyelim diye diye… Gündem değil rejim değişti!”

(…)Gündem filan değiştirmiyorlar. Kendilerini kalıcı kılmak için kılıcı elden düşürmüyorlar, yönetim tarzları hep böyle ve böyle yapmayı sürdürecekler. Çerçevesini kendileri çizdiği çözüm(süzlük) alanındaki çözümlerden hep kendileri kazançlı çıkıyor. CHP yönetimi de hep kaybedeceği belli olan o çözüm alanında kalmayı tercih ediyor. O çözüm alanı dışındaki çözümlerden söz etmek ise gazete kapattırır.

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Melih Pekdemir’in yazısı