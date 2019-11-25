Melih Pekdemir: CHP geyiğiyle günler geçecek; yandaş medya şıkır şıkır oynuyor

Saray’ın kumpası mı? CHP içi muhalefet bastırma kumpası mı?

Tüpçü sütçüyü, sütçü sucuyu, sucu bahçıvanı, ismi açıklanmayan kaynak da hepsini…

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Maksat hâsıl oldu CHP karıştı. İnce basın toplantısı yaptı, Saray komplosu değil dedi ve onun sayesinde de Saraylılar inisiyatifi tamamen ele almış oldu.

CHP’li olmayan solcular CHP yönetimine dair bir şey yapamazlar ki, çay içip kederle izlemekten başka.

Tank-Palet, bin lira altı emekli maaşı, ekonomik kriz, Trump mektubu filan, bunlar konuşulmayacak artık. Şimdi CHP geyiğiyle günler geçecek nitekim. Yandaş medya şıkır şıkır oynuyor.

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Melih Pekdemir’in yazısı