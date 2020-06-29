Melih Pekdemir: Çare zurnaya zırt dedirten Z kuşağında

İşin en hazin ve belki de en tehlikeli yanı çarelerin CHP ve onun yöneticileri üzerine bina edilmesi. Yani hep CHP bir şeyler yapsa da kurtulsak beklentisi. CHP ile de olmuyor CHP’siz de olmuyor!

Haaa, öteki çaremiz de zurnaya zırt dedirten Z kuşağıdır!

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Z kuşağı sadece Türkiye’de değil, ABD’de de Trump’ın seçim mitingini, sosyal medya platformu TikTok’u kullanarak ‘trollemeleriyle’ gündeme geldi. Miting tamamı dolacak sanılan 19 bin kişilik salonun sadece üçte birinin dolmasıyla haberlere konu oldu. Sebebi de Z kuşağındakilerin mitinge gitmeyecekleri halde topluca bilet almış olmalarıydı!

Melih Pekdemir’in yazısı