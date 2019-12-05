Gökçek’in ‘en büyük projesi’ Ankapark’ın borcu yüzünden elektriği kesildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in döneminde inşa edilen Ankapark’ın borcundan dolayı elektriği kesildi.

Fotoğraf: DHA

Gökçek, “En büyük projem” diye duyurup ‘Avrupa’nın en büyük temaparkı olacağını’ öne sürdüğü Ankapark için Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 188 hektarlık alanını yapılaşmaya açmaya çalışmış, fakat Danıştay kararı iptal etmişti.

Reklam

Parkın açılışa kadar yapılacak bakım-onarım ve hizmetleri için ise 64 milyon lira harcanacağı ortaya çıkmıştı.

2013 yılında inşasına başlanan ve yapımına neredeyse 2 milyar lira harcanan Ankapark’ın ihalesini geçen sene 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu almıştı. Sözcü’nün haberine göre, şirketler de işçilere maaşlarını ödeyemez hale geldi.

Elektriğin kesilmesiyle parktaki cihazlar kullanılmaz hale gelirken, İşletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Reklam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankapark’ın batık durumda olduğunu açıklamıştı.