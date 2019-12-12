Gökçek dönemine ‘parsel parsel’ inceleme

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen döneme ait gündeme getirilen ‘imar rantları’yla ilgili kapsamlı araştırma yapılması için 10 müfettiş görevlendirdi.

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın başbakan yardımcılığı döneminde Gökçek’e yönelik kamuoyu önünde yaptığı “Ankara’yı parsel parsel sattı” cümlesiyla simgeleşen suçlaması hakkında yasal işlem yapılmaması hala siyasetin tartışma konularından biri.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre CHP belediye meclis üyesi Ertan Işık, Ankara belediyesi tarafından hazırlanan ve 2007’de onanan 1/25.000 ölçekli 2023 yılı hedefli Ankara Nazım İmar Planı’nın yürürlüğe girdiğinden bu yana binlerce kez değiştirildiğini söyledi.

‘FETÖ’cülere rant sağlandığı iddiaları var’

Işık, meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde şu iddialarda bulundu: “Konunun takipçisi olan odaların 2002-2019 yıllarını kapsayan süreçte açtığı yüzlerce dava, şehircilik ilkelerine aykırı olarak onaylanan planlara yöneliktir. Ekte sunduğumuz listede yüzlerce plan değişikliği yapılmış dosyada, devletimizin top yekun savaş açtığı FETÖ’ye ait kaçmış veya mahkum olmuş kişilere rant sağlandığı ile ilgili ciddi iddialar vardır. Söz konusu meselenin partilerüstü ele alınması gerekiyor. Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sızmış FETÖ yapılanmasına mali kaynak, lojistik destek sağlayan insanların ortaya çıkarılması her Türk vatandaşının olduğu gibi bizim de asli görevimizdir.”

‘Halen aranan eski başsavcı vekiline de rant sağlandı’

Önerge sahibi Ertan Işık, FETÖ ile ilgili mahkemelere yansıyan ifadelerde, belediyelerin imar rantlarının, örgütün en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturduğunu savundu.

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CHP’li Işık şu iddiada bulundu: “Daha önce memur suçlarına bakan ve halen aranan eski başsavcı vekili Şadan Sakınan da arsası üzerinde plan değişikliği yapıp rant elde etti. FETÖ’den yargılanıp itirafçı olan HSYK 1. Dairesi eski Başkanı Ahmet Hamsici’nin de kardeşinin parsellerine yoğunluk artışı sağlandı. FETÖ’nün Ankara imamı olduğu bilinen Ahmet Ertürk, çok sayıda plan değişikliği ve yoğunluk artışlarıyla önemli gelir elde etti. Şimdi her şey araştırılmaya başlandı.”







