Melih Aşık: Zehirli ıspanak haberleri sonrasında tüketim ve ihracat durma noktasına geldi

Türkiye, ıspanak üretiminde dünyada Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dördüncü ülke. Sağlık için yararlı olan bu ürünü sebze olarak tükettiğimiz gibi, dondurulmuş ya da toz olarak da kullanıyor, bir bölümünü ihraç ediyoruz.

Ne var ki zehirli ıspanak haberleri sonrasında tüketim ve ihracat bir anda durma noktasına geldi.

Reklam

Tarım Bakanlığı zehirli ot karışması sonucu sadece Beypazarı’nda üretilen ürünün zehirlenmelere yol açtığını bildirdi. Ancak, açıklama kuşkuları gidermedi. Vatandaş ıspanak yemez oldu.

Melih Aşık’ın yazısı